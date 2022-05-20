Анзор Кавазашвили предположил, что Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили предположил, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в Китае. Своим мнением он поделился в интервью «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили отметил, что Дзюба стал реже выделяться в игре.

«Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со „Спартаком“ — и ничем не выделялся. На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали», — сказал футболист.

В июне у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2015 года, пояснила «Политика сегодня».