Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар»

Краснодарский клуб рассматривает вариант покупки 23-летнего полузащитника. Сумма трансфера может составить около трех миллионов евро.

При этом столичный «Локомотив» также интересуется футболистом. Однако, самарский клуб рассчитывает удержать игрока до конца сезона.

Антон Зиньковский — воспитанник «Чертаново». В 2016 году футболист был в аренде в «Зените-2», а в январе 2019 пришел в самарские «Крылья Советов». Сумма трансфера составила 350 тысяч евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 19 матчей во всех турнирах и шесть голевых передач.