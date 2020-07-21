Эдер продлил контракт с «Локомотивом»

По данным издания, новое соглашение рассчитано еще на один год. Согласно прописанным в документе условиям, договор 32-летнего португальца со столичными «железнодорожниками» был продлен автоматически.

Бомбардир перешел в московский клуб три года назад на правах аренды. «Локо» выкупил трансфер игрока через год за 500 тысяч евро. В этом сезоне футболист отыграл за «железнодорожников» 23 матча и забил пять голов.