Антон Шунин останется в московском «Динамо»

Столичное «Динамо» переподписало голкипера Антона Шунина, передает сайт inc-news.

По данным издания, контракт вратаря рассчитан на два года. Предыдущее соглашение истекало летом следующего года.

«Я чувствую себя отлично, у меня много сил и желания помогать команде. У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. <…> Я не представляю себя вне клуба. „Динамо“ дало мне все», — поделился Шунин.