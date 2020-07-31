Антон Бабиков рассказал о жизни во время пандемии

«Но потрясающим это время было не только в плане семейного быта, который никак не напрягал, но и тем, что рядом с ними чувствовалось желание быть все сильнее и сильнее», — признался атлет.

По его словам, когда все только начиналось, он улетел в Ханты-Мансийск, чтобы готовиться к чемпионату страны.

«И когда нам сказали, что все закрывается, полетел домой с женой и ребенком», — продолжил спортсмен.

Бабиков тренировался на велостанке, использовал гири для силовых упражнений, а в мае, когда ограничения немного смягчились, он начал бегать и выезжать на велосипеде.

«Достаточно простые средства подготовки, но их мне хватало, и я не чувствовал того, что недорабатываю», — добавил биатлонист.