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    31 июля 2020, 16:58

    Антон Бабиков рассказал о жизни во время пандемии

    Артур Блянихов

    Российский биатлонист Антон Бабиков признался «Матч ТВ», что период пандемии стал для него замечательным и потрясающим временем, поскольку он провел его с семьей.

    «Но потрясающим это время было не только в плане семейного быта, который никак не напрягал, но и тем, что рядом с ними чувствовалось желание быть все сильнее и сильнее», — признался атлет.

    По его словам, когда все только начиналось, он улетел в Ханты-Мансийск, чтобы готовиться к чемпионату страны.

    «И когда нам сказали, что все закрывается, полетел домой с женой и ребенком», — продолжил спортсмен.

    Бабиков тренировался на велостанке, использовал гири для силовых упражнений, а в мае, когда ограничения немного смягчились, он начал бегать и выезжать на велосипеде.

    «Достаточно простые средства подготовки, но их мне хватало, и я не чувствовал того, что недорабатываю», — добавил биатлонист.

    Новости SMI.FM