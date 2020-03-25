Анна Сень рассказала о минусах переноса Олимпиады-2020 в Токио

Сень заметила, что ей «очень непросто переживать длительные перерывы без полноценных тренировок и игр».

«Даже летом, в отпуске, мне вполне достаточно недели, чтобы отдохнуть. После этого уже самой хочется приступить к работе и готовиться к новому сезону. Попросту начинаю скучать без дела! Единственное, чего мне не хватает по ходу сезона — это общения с близкими, семьей. А так — я уже сейчас соскучилась по играм, и мне бы очень хотелось, чтобы сезон в российском гандболе продолжился как можно раньше», — пояснила спортсменка.

Однако, по ее мнению, «здоровье важнее». Сень выразила желание, «чтобы вся эта история с эпидемией побыстрее закончилась».

«Надеюсь, что мы возобновим сезон, сможем снова играть в Лиге чемпионов, в которой „Ростов-Дон“ мечтает выступить в „финале четырех“. Понятно, что, увы, с Олимпиадой все решено, но что поделаешь — будем работать», — добавила гандболистка.

Она отметила, что за целый год может измениться многое. По словам спортсменки, иногда люди отсеиваются от участия в Олимпиаде за день до их начала.

«Я оказалась в такой ситуации в Лондоне, накануне Игр-2012, хотя до этого отработала и прошла с командой все сборы. Это случилось буквально за неделю до старта олимпийского турнира», — вспомнила Сень.

Спортсменка подчеркнула, что «психологически наша сборная должна это переступить и подойти к Играм в Токио в полной готовности».