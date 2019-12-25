Анна Погорилая прокомментировала паузу в карьере Загитовой и скандалы в фигурном катании

Фигуристка в интервью изданию рассказала, как тяжело переживала момент, когда уходила из спорта. По словам Погорилой, в этот момент спортсмен будто находится в пустоте. На вопрос о «коллеге по цеху», Алине Загитовой, спортсменка не стала строить догадки, вернется ли Алина на большой лед.

«Спортсмен в такие моменты как будто попадает в пустоту: вот ты катался, катался — и вдруг все закончилось. Я бы не хотела снова это пережить. (…) Пусть Алина сама принимает решение. Главное, что она все равно продолжает кататься. И я надеюсь, что она вернется».

Рассказала Погорилая и об изменениях в современном фигурном катании. По ее словам, сейчас спортсменки сильно молодеют — их средний возраст все меньше. Фигуристка призналась, что поддержала бы введение возрастного ценза.

«Да, наш вид спорта действительно развивается очень стремительно. Два года назад мало кто представлял, что девушки будут так легко осваивать четверные прыжки и практически щелкать их как орешки. Хотя лично для меня это было ожидаемо. Потому что когда я сама каталась и выходила на пик, уже видела, что на подходе новое, очень сильное поколение. Совсем юным девочкам нужно что-то противопоставить более опытным спортсменкам. И учитывая их прыжковую технику, понятно, что некоторое время назад встал вопрос о введении возрастного ценза. Пока его нет, но многие эксперты уже высказались в его пользу. Я бы, наверное, тоже проголосовала за», — сказала Погорилая.

Спортсменка отметила, что сейчас в России идет небывалый подъем фигурного катания и выразила надежду, что за ним не последует спад.

«История фигурного катания развивается по синусоиде, за взлетами следуют падения. Известно же, что бывают периоды, когда сразу много способных спортсменов, а потом они исчезают. Но пока все действительно только совершенствуется тренировкам», — сказала фигуристка.

Прокомментировала спортсменка и недавние скандальные события с участием тренеров. Речь идет о моменте, когда Алина Загитова объявила о завершении карьеры.

«Я очень удивилась, что из всего этого раздули такую историю. Началось все с заявления Алины, но она — олимпийская чемпионка. Понятно, что вокруг известных людей всегда происходит много событий, в том числе и скандальных», — сказала Погорилая.

По поводу скандального номера Елизаветы Туктамышевой спортсменка сказала, что уже все сказала по этому поводу и сейчас ее мнение не изменилось.

«Да, мне потом еще долго припоминали эту историю. Хотя самое большое негодование все равно было у болельщиков, а не у меня. Впрочем, некоторые, наоборот, меня поддержали. Но мне действительно не очень понравилось выступление, и я просто высказала свое мнение. Я тоже пробовала на льду разные образы, но такой номер я бы не сделала. А у Лизы образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли», — подытожила спортсменка.