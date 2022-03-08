Российских болельщиков оставили без трансляций матчей Английской премьер-лиги

Соглашение о трансляции матчей между Английской премьер-лигой и российским стриминговым сервисом Okko Sport приостановили из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении спортивной организации.

Английские футбольные клубы выступили против проведения специальной операции России по демилитаризации Украины. Кроме того, они собрали один миллион фунтов стерлингов, которые передали комитету по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях для доставки гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.