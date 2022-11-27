Спорт 27 ноября 2022, 18:23 Английские фанаты нарушили запрет FIFA на ЧМ-2022 Английские болельщики пришли на матч с США в костюмах крестоносцев вопреки запрету РИА «Новости»

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Английские болельщики нарушили запрет Международной федерации футбола (FIFA) об атрибутике на чемпионате мира в Катаре. Они прошли на стадион в костюмах крестоносцев, сообщил ТАСС.

Фанатов заметили на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре на матч второго тура группового этапа ЧМ со сборной США. Пришедшие посмотреть игру надели кольчуги и плащи с красным крестом на груди. Охранники пропустили их на арену.

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Несколько дней назад FIFA ввела новый запрет для болельщиков — надевать костюмы крестоносцев на чемпионате мира в Катаре. В организации посчитали, что подобная атрибутика будет оскорбительной по отношению к мусульманам.

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Такое решение в FIFA приняли после того, как британские фанаты появились на матче сборной Англии против Ирана в костюмах с красным крестом.

По итогу двух матчей группового этапа чемпионата мира сборная Англии является лидером в группе В, у нее четыре очка. В субботу англичане сыграли вничью с командой США — 0:0. В последнем матче, который состоится 29 ноября, англичане встретятся с командой Уэльса.