Английская премьер-лига возглавила рейтинг национальных чемпионатов по футболу

Рейтинг футбольных лиг мира возглавила Английская премьер-лига с 1287 баллами. На второй позиции оказалась бразильская Серия А. У нее 1165 балов. Тройку замкнула испанская Примера (1141 балл). На четвертом месте итальянская Серия А (939), на седьмом — французская Лига 1 (818), немецкая Бундеслига — на 10 месте (765,5). Украинская премьер-лига попала на 25 строчку (542), а Российская — на 26-ю (538,5 балла.).