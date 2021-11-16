Англия забила десять безответных мячей в ворота Сан-Марино в отборе на ЧМ-2022

Сборная Англии по футболу отличилась в заключительном матче группового этапа отбора к чемпионату мира 2022. Она выиграла у команды Сан-Марино с разгромным счетом 10:0. Таким образом, англичане обеспечили себе выход на чемпионат.

Забитыми голами в составе британской сборной отличились Гарри Магуайр, Гарри Кейн, Эмил Смит-Роу, Тайрон Мингс, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Причем, Гарри Кейн отправил в ворота соперника сразу четыре мяча. Автором еще одного гола для англичан стал защитник Сан-Марино Филиппо Фаббри, который забил в свои ворота.

Таким образом, сборная Англии оказалась на первом месте с 26 очками после десяти проведенных матчей. Британская команда напрямую отобралась на чемпионат мира.

Спортивные эксперты отметили в комментарии для издания «Евро футбол», что празднование путевки на ЧМ британцам приходилось откладывать до последнего тура, хотя играли они очень достойно. Соперники были объективно сильные: сборная Польши с Робертом Левандовски, Венгрия, которая отметилась на Евро-2020, и Албания. Англичане не проиграли ни разу, но две ничьи заставили отложить выход на ЧМ до конца отборочных.

Сборная Сан-Марино после такого разгрома оказалась на последнем месте в группе, не набрав ни одного очка. За время отборочных футболистам удалось забить только один мяч на фоне 46 пропущенных. Сам чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах Катара.