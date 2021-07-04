Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Футболисты английской сборной всухую обыграли англичан в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Игра, проходившая в Риме, завершилась со счетом 4:0.

Счет встречи открыл Гарри Кейн на 4-й минуте. Он же на 50-й оформил дубль. Также отличились Гарри Магуайр (46-я минута) и Джордан Хендерсон (63-я).

В украинской сборной из-за травмы матч пропустил один из лидеров сборной Руслан Малиновский.

Определились все участники полуфинала. Англия сыграет с Данией, которая в субботу обыграла чехов (2:1), а Италия с Испанией. Полуфиналы пройдут 6–7 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Там же 11 июля состоится финал чемпионата.

Последний раз сборная Англии доходила до полуфинала Евро на домашнем чемпионате Европы 1996 года. Тогда англичане завоевали бронзовые медали, уступив немцам в серии пенальти. Решающий гол не забил Гарет Саутгейт — нынешний главный тренер английской сборной.

Для Украины выход в плей-офф стал лучшим результатом на европейских первенствах. Во время группового этапа украинцы обыграли Северную Македонию (2:1), уступили Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла команду Швеции (2:1).