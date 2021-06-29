Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Англии одержала победу над командой Германии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. В 1/8 Евро англичане всухую переиграли немцев — 2:0. Встреча проходила на лондонском стадионе «Уэмбли».

Оба гола команда забила во втором тайме. Первым на 75-й минуте отличился Рахим Стерлинг, реализовав пас от Люка Шоу. Итоговый счет на 86-й минуте установил капитан английской сборной Гарри Кейн.

Англичане и немцы провели между собой 17 игр. У обеих команд по семь побед, три матча завершились вничью.

Игра стала последней для тренера немецкой сборной Йоахима Лева. Ранее он обещал оставить должность после Евро-2020 (чемпионат отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса, в этом году он сохранил прежнее название).

Перед игрой министры иностранных дел Великобритании и ФРГ заключили пари, поставив ящик пива на победу своей сборной.

Пари предложил в Twitter глава МИД Германии Хайко Маас. Его коллега Доминик Рааб там же принял предложение и теперь получит пенный выигрыш.

В четвертьфинале Англия встретится с победителем матча Швеция — Украина. Игра пройдет 29 июня, начало в 22:00 по московскому времени.