Андриевский ушел с должности главного тренера клуба КХЛ «Адмирал»

Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Александр Андриевский ушел с должности. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу клуба.

Уточняется, что Андриевский покинул свой пост по собственному желанию. Его место в качестве исполняющего обязанности занял Олег Горбенко.

Андриевский был главным тренером с августа 2021 года.

Ранее мужская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии по хоккею в матче стартового тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.