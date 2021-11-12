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    12 ноября 2021, 13:51

    Андриевский ушел с должности главного тренера клуба КХЛ «Адмирал»

    Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Андриевский уволился по собственному желанию

    Дарья Морозова

    Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Александр Андриевский ушел с должности. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Уточняется, что Андриевский покинул свой пост по собственному желанию. Его место в качестве исполняющего обязанности занял Олег Горбенко.

    Андриевский был главным тренером с августа 2021 года.

    Ранее мужская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии по хоккею в матче стартового тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.