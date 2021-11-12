Андриевский ушел с должности главного тренера клуба КХЛ «Адмирал»
Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Андриевский уволился по собственному желанию
Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Александр Андриевский ушел с должности. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу клуба.
Уточняется, что Андриевский покинул свой пост по собственному желанию. Его место в качестве исполняющего обязанности занял Олег Горбенко.
Андриевский был главным тренером с августа 2021 года.
Ранее мужская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии по хоккею в матче стартового тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.