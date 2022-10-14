Андрея Федорова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» | 360°

Спорт 14 октября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Андрея Федорова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

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Андрей Федоров был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже», — готовится в сообщении.

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Известно, что Федоров будет готовить команду к матчу против «Торпедо».

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