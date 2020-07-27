Андрей Талалаев стал главным тренером ФК «Ахмат»

Андрей Талалаев стал главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат». Он сменил на этой должности Игоря Шалимова, с которым руководство команды решило не продлевать договор.

Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года, 28 июля он познакомится с командой. Как сообщается на сайте клуба, он начнет готовиться к новому сезону с недельного сбора в Кисловодске.

Андрей Талалаев ранее тренировал «Крылья Советов». По итогам сезона, самарская команда заняла 15 место в Российской премьер-лиге. «Ахмат» в сезоне-2019/20 чемпионата России стал 13-м.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» стал обладателем Кубка России по футболу, победив в финале подмосковный клуб «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил форвард Артем Дзюба.