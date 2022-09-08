Теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире US Open — 2022 | 360°

Спорт 08 сентября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире US Open — 2022

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Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Об этом написал RT.

Спортсмен уступил Фрэнсису Тиафо из Франции в четвертьфинальной встрече US Open со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6, сообщил «ПолитЭксперт».

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В полуфинале французский теннисист встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Открытый чемпионат США по теннису будет длиться до 11 сентября.

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