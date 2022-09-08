Теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире US Open — 2022 | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Реклама

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект "Тематический ремонт подъезда" запустили в Зарайске

Общество

08 сентября 2022, 19:23

Власти заявили, что стоимость ЖКУ не вырастет из-за нового перерасчета платы за коммуналку

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:21

Больше 200 мероприятий пройдет в день города в Москве

Эксклюзив

08 сентября 2022, 19:10

«Безголосый» певец среди оперных. Стало известно о курьезном случае на встрече Елизаветы II в России

Спецоперация

08 сентября 2022, 19:08

Фейк: Минфин сообщил о колоссальных потерях ВС России

Мир

08 сентября 2022, 19:00

Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе

Спорт

08 сентября 2022, 18:47

Теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире US Open — 2022

Читать 360tv в

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Об этом написал RT.

Спортсмен уступил Фрэнсису Тиафо из Франции в четвертьфинальной встрече US Open со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6, сообщил «ПолитЭксперт».

Реклама

В полуфинале французский теннисист встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Открытый чемпионат США по теннису будет длиться до 11 сентября.

Реклама

Спортсмены

Теннис

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама