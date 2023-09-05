Спорт 05 сентября 2023, 00:23 Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 US Open Pxhere

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В Нью-Йорке завершилась встреча российского теннисиста Андрея Рублева и британца Джека Дрейпера. В матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) отечественный спортсмен одержал победу.

В четвертьфинале российский теннисист встретится с победителем матча между соотечественником Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром. Также в четвертом круге US Open одержал победу серб Новак Джокович. Он обыграл хорвата Борна Гойо со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Игра длилась два часа 27 минут, напомнили «Известия». В четвертьфинале сербский теннисист встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

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US Open проходит с 28 августа по 10 сентября в категории «Большой шлем». Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису составляет 65 миллионов долларов.

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