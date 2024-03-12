Спорт 12 марта 2024, 13:42 Андрей Червиченко усомнился в том, что Ивич перейдет из «Краснодара» в «Спартак»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ИА НСН высказал мнение, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не поменяет свою команду на «Спартак». По его словам, наставнику не нужны дополнительные «нервы и стресс».

«С чего вдруг в „Спартаке“ решили, что человек бросит хорошую работу в „Краснодаре“, где у него все и так хорошо. Человек вменяемый, ему зачем это?» — задался вопросом Червиченко.

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Другой вопрос, что никто из руководства клуба не захочет отпускать Ивича, добавил бывший президент красно-белых.

Ранее СМИ писали, что «Спартак» может уволить главного тренера Гильермо Абаскаля в ближайшее время.