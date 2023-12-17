Спорт 17 декабря 2023, 18:00 Андреева после снятия Костюк проиграла французу в финале турнира в Бур-де-Пеаж Теннисистка Андреева уступила Дюрану в финале турнира во Франции Rob Prange/Keystone Press Agency/globallookpress

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Французский теннисист Янис Газуани Дюран обыграл россиянку Мирру Андрееву в финале выставочного турнира в коммуне Бур-де-Пеаж во Франции. Интервью со спортсменкой опубликовал «Чемпионат».

Турнир прошел со счетом 5:7, 2:6.

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Незадолго до матча украинка 22-летня Марта Костюк отказалась играть против 16-летней Андреевой по политическим причинам. Вместо нее против россиянки поставили 23-летнего теннисиста Дюрана.

Замену нашли в последний момент — организаторы в срочном порядке мобилизовали свою сеть игроков. Андреева рассказала, что турнир, несмотря на две замены, проходил в дружественной атмосфере.

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч», — отметила теннисистка.

Спортсменка призналась, что Дюран отлично показал себя во время матча и тоже заслужил приз.

Ранее соперником Андреевой на выставочном турнире должна была стать теннисистка Донна Векич, однако она получила травму. Организаторы приняли решение заменить ее украинкой Мартой Костюк, но та отказалась играть с россиянкой.