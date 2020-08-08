Андреа Пирло стал главным тренером «Ювентуса»

Бывший футболист Андреа Пирло стал главным тренером итальянского футбольного клуба «Ювентус». В 2011–2015 годах он сам играл за эту команду.

«Сегодняшний выбор основан на убеждении, что у Пирло есть то, что требуется, чтобы с момента своего дебюта на скамейке запасных опытная и талантливая команда добивалась новых успехов», — указано в объявлении на сайте «Ювентуса».

Пирло с 2011 до 2015 года играл на позиции центрального полузащитника в «Ювентусе», а после получил должность тренера «Ювентуса» для игроков до 23 лет. Андреа Пирло подписал двухлетний контракт до 30 июня 2022 года.

Клуб в этом году не отобрался в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он победил «Лион» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1, но в ¼ финала чемпионата по сумме двух встреч вышла проигравшая команда.

После руководство «Ювентуса» расторгло контракт с тренером Маурицио Сарри. Ранее сообщалось, за расторжение контракта футбольному клубу придется заплатить 20 миллионов евро.