Спорт 18 мая 2023, 20:48 Анчелотти заверил, что в следующем сезоне останется в «Реале»

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Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, останется ли он в команде в обозримом будущем. Тренера процитировал RT.

«Никто не сомневается во мне. Думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять, что мы будем делать шаг к совершенству в следующем году», — обратил внимание специалист.

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По его словам, в следующем сезоне он останется на посту главного тренера «Реала», чтобы вместе со своими подопечными побороться за победу в Лиге чемпионов.