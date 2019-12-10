Анатолию Тарасову 101 год: дудл в честь дня рождения легендарного тренера появился в Google

На стартовой странице Google появился новый дудл. Он посвящен легендарному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову, которому 10 декабря мог исполниться 101 год.

Дизайнеры компании изобразили на дудле самого тренера. Он улыбается, держа в руках ручку и блокнот. На заднем фоне видны хоккеисты и надпись Google на льду.

Источник фото: google.com

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Анатолий Тарасов родился 10 декабря 1918 года. Свой путь в хоккее он начал в московской спортивной школе «Юный Динамовец», где смог стать капитаном юношеской команды.

В качестве тренера он впервые попробовал себя с хоккеистами из Загорска в 1938 году. Через год Тарасов окончил школу тренеров и продолжил играть сам.

За годы своей профессиональной спортивной деятельности ему удалось прославиться и добиться огромных успехов. Например, хоккейная сборная СССР с 1963 по 1971 год была чемпионом всех международных турниров. Команда играла под предводительством Тарасова и тренера Аркадия Чернышева.

Сам Тарасов в 1956 году стал заслуженным мастером спорта СССР и позже удостоился звания заслуженного тренера СССР.