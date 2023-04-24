Спорт 24 апреля 2023, 16:11 Анастасия Котельникова из Хабаровска заняла второе место в чемпионате России по плаванию

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На чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани, хабаровчанка Анастасия Котельникова заняла призовое место. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

Соревнования собрали 672 спортсмена из России, а также из Белоруссии, Казахстана, Нигерии, Черногории, Южной Осетии и Таджикистана.

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Котельникова выиграла стометровую гонку на брассе и заняла второе место на пятидесятиметровой дистанции. Ее выбрали для участия в IX российско-китайских молодежных летних играх 2023 года.

Хабаровских пловцов включили в состав сборной России для участия в международных соревнованиях в городе Чунцине (Китай) в мае текущего года.