Аналог «Пушкинской карты» для фитнеса может появиться в России

Чтобы приобщить молодежь к спорту и поддержать фитнес-индустрию в сложные времена в России планируют разработать «спортивный» аналог Пушкинской карты. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщила представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько.

«Пушкинская карта» позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи и театры, а представители фитнес-индустрии предлагают сделать такую же карту для фитнес-клубов. Сейчас авторы идеи ждут одобрения от Министерства финансов.

«Сейчас идет обсуждение проекта. Все будет зависеть от экономической ситуации. Так как музеям и театрам такая поддержка была оказана, надеемся, что и нас тоже услышат», — сказала Борулько.