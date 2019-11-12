Аналитики оценили игру «Спартака» при Тедеско

По словам авторов материала, «красно-белые» стали играть живее, однако футбол пока показывают «лоскутный». При этом москвичи пропустили только в одном матче из четырех, и это неудивительно, поскольку каждый тренер в начале работы с новой командой начинает именно с организации обороны.

«Это не значит, что надо вжиматься в свою штрафную, умные тренеры начинают защищаться от чужой штрафной», — говорится в публикации.