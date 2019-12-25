Аналитики определили лучшего футболиста между Месси и Роналду

По данным издания, определить лучшего игрока помог специально разработанный для этого вычислительный алгоритм. Анализировалась игра футболистов в чемпионате Испании с сезона 2013/14 по сезон 2017/18. Суперкомпьютер определил, что лучшим игроком является аргентинский футболист. Его оценка составила 1,21. У португальца вышло чуть меньше — 0,61. Исследователи заметили, что Месси совершает много действий с мячом, которые считаются особенно ценными.