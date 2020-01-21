Аналитик оценил решение «Зенита» отдать Кокорина в аренду
Бывший игрок ЦСКА, а ныне футбольный аналитик Дмитрий Галямин обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что бомбардир «Зенита» Александр Кокорин переходит в «Сочи» на правах аренды.
Галямин посчитал правильным решение «Зенита» отдать Кокорина в аренду, чтобы он восстановил свою форму после годичного перерыва. По его словам, навыки теряются быстро, как с иностранным языком. Возникают трудности, если не говоришь пару лет.
Кроме того, стоит учитывать и серьезную конкуренцию, существующую в «Зените», где сейчас играют двое сильных нападающих Сердар Азмун и Артем Дзюба.
«Думаю, что если бы Семак (главный тренер „Зенита“ — прим. ред.) увидел, что Кокорин мог стать игроком стартового состава прямо сейчас, то такого решения не принял бы», — предположил аналитик.