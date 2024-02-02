Спорт 02 февраля 2024, 17:12 Анаболик нашли в допинг-пробе фигуристки Валиевой Yle: в допинг-пробе фигуристки Валиевой нашли разрешенный анаболик РИА «Новости»

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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, нашли L-карнитин, гипоксен и некий анаболик. Эти вещества не включены WADA в черный список, однако их обнаружение могло повлиять на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). На это указало финское издание Yle.

По данным журналистов, WADA планирует запретить найденный в пробе Валиевой анаболик. CAS обнародует результаты допинг-теста россиянки на следующей неделе.

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В конце января CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Кроме того, спортсменку лишили всех медалей, завоеванных с декабря 2021 года.

По итогам разбирательства у России отобрали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022. Награда наивысшей пробы досталась США, а серебро — Японии. Российской сборной присудили бронзу.

Тренер Этери Тутберидзе поддержала Валиеву, назвав ее одной из самых одаренных фигуристок. По мнению наставницы, на слушаниях в CAS россиянку никто не защищал.