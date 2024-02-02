02 февраля 2024, 17:12
Анаболик нашли в допинг-пробе фигуристки Валиевой
Yle: в допинг-пробе фигуристки Валиевой нашли разрешенный анаболик
В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, нашли L-карнитин, гипоксен и некий анаболик. Эти вещества не включены WADA в черный список, однако их обнаружение могло повлиять на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). На это указало финское издание Yle.
По данным журналистов, WADA планирует запретить найденный в пробе Валиевой анаболик. CAS обнародует результаты допинг-теста россиянки на следующей неделе.
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В конце января CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Кроме того, спортсменку лишили всех медалей, завоеванных с декабря 2021 года.
По итогам разбирательства у России отобрали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022. Награда наивысшей пробы досталась США, а серебро — Японии. Российской сборной присудили бронзу.
Тренер Этери Тутберидзе поддержала Валиеву, назвав ее одной из самых одаренных фигуристок. По мнению наставницы, на слушаниях в CAS россиянку никто не защищал.
Фигурное катание
Камила Валиева
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