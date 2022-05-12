В сезоне-2022/23 во главе «Амура» мог встать бывший наставник «Йокерита» Лаури Марьямяки. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Политика Сегодня» написала, что Марьямяки и «Амур» достигли предварительного соглашения до начала событий на Украине, однако в итоге назначение так и не состоялось. Уточняется, что с 2018 по 2022 год 44-летний специалист тренировал «Йокерит». Сейчас Марьямяки работает с командой «Кярпят», которая выступает в финской хоккейной лиге.