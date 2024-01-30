Спорт 30 января 2024, 09:24 Американцы получат золото Олимпиады в Пекине вместо России НОК США: американские фигуристы получат золотые медали Олимпийских игр Erich Spiess / Global Look Press

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Американских фигуристов наградят золотом Олимпиады 2022 года в Пекине в командном зачете вместо России. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) США со ссылкой на генерального директора Сару Хиршланд.

«Сара Хиршланд <…> разговаривала с Международным олимпийским комитетом и получила новость, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», — указали в НОК.

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Золото Олимпиады-2022 в командном зачете завоевали российские фигуристы. Но накануне Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка была в составе команды, взявшей золото Игр. После решения арбитражного суда ее лишили всех наград, завоеванных с 25 декабря 2021 года. В том числе золота Олимпиады в Пекине.

В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин как раз в декабре 2021 года. Но информацию об этом обнародовали только 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира Игр в Пекине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о дисквалификации Валиевой политизировано. Олимпийский комитет России напомнили, что Спортивный арбитражный суд не ответил, почему допинг-пробы спортсменки обнародовали только через полтора месяца посла сдачи. ОКР отметил, что «российскому спорту объявили войну».