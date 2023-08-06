Спорт 06 августа 2023, 01:25 Американского гонщика отстранили от соревнований за лайк Гонщика NASCAR Грэгсона отстранили от соревнований за лайк поста в соцсети РИА «Новости»

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Команда Legacy Motor Club приняла решение отстранить пилота Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Ноа Грэгсона за лайк к посту, в котором высмеивалась ситуация с Джорджем Флойдом. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X (бывший Twitter).

В Legacy Motor Club отметили, что приняли решение незамедлительно. При этом 25-летний спортсмен извинился за свой поступок.

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«Я понимаю серьезность этой ситуации. Я люблю и ценю всех. Я просто запутался», — сказал он.

Грэгсон начал выступать в серии NASCAR в 2019 году. Он был признан самым популярным водителем серии NASCAR Xfinity прошлого года.

Афроамериканец Джордж Флойд умер во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в 2020 году. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма.

Данный прецедент открыл дискуссию о необходимости реформ в правоохранительной системе. Позже президент США Джо Байден подписал указ о запрете удушающих приемов во время задержания.