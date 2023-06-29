29 июня 2023, 16:20
Американский защитник Кайл Курич вновь будет выступать за «Зенит»
Американский защитник Кайл Курич заключил контракт с «Зенитом» на два года. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу клуба.
По словам генерального директора команды Александра Церковного, Курич является одним из лучших снайперов в Европе. Он добавил, что футболист очень ценен для команды.
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Курич играл за «Зенит» в сезоне-2017/18, а после пять лет провел в «Барселоне».
ФК Зенит
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