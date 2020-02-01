Американский посол назвал Овечкина лучшим в мире хоккеистом

Посол США в России Джон Салливан назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим игроком мира. Он подчеркнул, что российский хоккеист — его любимый игрок.

Об этом посол сообщил во время беседы с журналистами на матче КХЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо». Салливан вышел на поле в форме «Вашингтона» и совершил символическое вбрасывание. Затем дипломат поздравил Александра Овечкина с восьмой позицией в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова процитировал ТАСС.

Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб — «Вашингтон». Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин — лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет Джон Салливан.

Александр Овечкин поднялся на восьмую строчку списка лучших снайперов НХЛ в пятницу, 31 января. За свою карьеру он забил 695 шайб. Салливан уверен, что на этом спортсмен не остановится — отметка в 700 голов покорится ему уже совсем скоро. Посол рассказал, что видел, как хоккеист играл в 18 лет, когда только начинал свою карьеру.

«Когда он забрасывал шайбу, видны были страсть и радость подростка, сейчас ему 34, и эти эмоции у него остались, ему по-прежнему это нравится», — отметил дипломат.

За этот сезон Александр Овечкин забросил 37 шайб. Он делит первое место в списке снайперов с чешским хоккеистом Давидом Пастерняком, который выступает за Бостон.