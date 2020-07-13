Американский нападающий Алекс Пойтресс перешел в баскетбольный «Зенит»

Американский нападающий Алекс Пойтресс перешел в баскетбольный клуб «Зенит». Ранее 26-летний спортсмен выступал за турецкий «Галатасарай», сообщили в пресс-службе «Зенита».

Уточняется, что молодой человек подписал с клубом контракт на один год. Условия не разглашаются. В «Галатасарае» баскетболист набирал 12,9 очка и делал примерно 5,4 подбора за матч.

Также Пойтресс выступал в Национальной баскетбольной лиге (НБА). Отмечается, что в НБА он играл за «Филадельфию», «Индиану» и «Атланту», пишет сайт «Петербургский дневник».

Сам спортсмен заявил, что рад присоединиться к «Зениту». Он сообщил, что хочет помочь команде сделать рывок в Евролиге уже в грядущем сезоне.

«Я много слышал удивительного про Санкт-Петербург и не могу дождаться, когда присоединюсь к команде», — подчеркнул баскетболист.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил, что «атлетичный игрок» может занимать позиции 4-го и 5-го номеров. По его словам, баскетболист с такими навыками даст команде хорошее преимущество.