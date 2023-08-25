Спорт 25 августа 2023, 23:32 Американский хоккеист подписал контракт с петербургским СКА Тренер Ротенберг: нападающий из США Гальченюк подписал контракт с хоккейным СКА Freepik

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Американский нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с петербургским хоккейным клубом СКА на два года. Об этом рассказал главный тренер команды Роман Ротенберг, его процитировал ТАСС.

«Мы очень рады всем сообщить: мы заключили соглашение на два года с Алексом Гальченюком. Мы постоянно стараемся усиливать наш состав, брать только лучших игроков, которые подходят под нашу систему», — сообщил тренер петербургской команды.

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Ротенберг отметил, что Гальченюк полностью подходит петербуржцам как по человеческим, так и по спортивным качествам. Нападающему 29 лет. В прошедшем сезоне он играл за «Колорадо». В 11 проведенных матчах Гальченюк не отметился результативными действиями.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дисквалифицировать российского голкипера Ивана Федотова. Хоккеист не явился в расположение клуба «Филадельфией Флайерз» и не расторг контракт с ЦСКА в течение установленных двух недель, не выполнив таким образом условие IIHF.