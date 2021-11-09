Американский хоккеист поделился мнением об Овечкине

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это достижение прокомментировал американский хоккеист Бретт Халл, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной США. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

По мнению Халла, «уникальным» спортсменом Овечкин станет тогда, когда обойдет канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Очень забавно наблюдать за этой снайперской гонкой. Я не скажу, что Овечкин уникальный в своем роде, до тех пор, пока он, возможно, не обойдет Уэйна Гретцки. Тогда он может стать уникальным», — считает Халл.

При этом он назвал Овечкина великим хоккеистом.

«С учетом того, как он продолжает забрасывать шайбы, надо отдать ему должное», — сказал спортсмен.