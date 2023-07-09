Спорт 09 июля 2023, 19:35 Американский футболист рассказал про впечатления о поездке в Санкт-Петербург Американский футболист команды «Нефтчи» Сайеф назвал Россию отличной страной РИА «Новости»

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Прибывший вместе с командой в Санкт-Петербург американский полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Кенни Сайеф назвал Россию отличной страной. Такое заявление спортсмен сделал в беседе с журналистом издания «Спорт-Экспресс».

Футболист подчеркнул, что у него не было никаких сомнений по поводу поездки и он не задавал никаких вопросов.

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«Когда ты приезжаешь выполнять свою работу, ты ничего такого не ощущаешь. Петербург — отличный город, а Россия — отличная страна», — заявил Сайеф.

Спортсмен признался, что ему приятно ознакомиться со всем, что он увидел.

Команда «Нефтчи» стала участницей турнира «Кубок PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. В матчах также примут участие «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

В первом матче турнира петербургский «Зенит» одержал победу над азербайджанской командой «Нефтчи». Встреча завершилась со счетом 3:1.