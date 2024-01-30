30 января 2024, 18:18
Американский боксер Стивенсон сообщил о завершении карьеры
Американский боксер Шакур Стивенсон решил завершить спортивную карьеру в 26 лет. Об этом он написал в своих социальных сетях, рассказал RT.
Спортсмен отметил, что продолжит помогать следующим поколениям становиться великими.
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«Я продолжу тренироваться в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующим поколениям стать великими и следовать мечте», — сказал он.
Стивенсона объявляли чемпионом в полулегком и втором полулегком весе по версиям WBC и Всемирной боксерской организации (WBO). Спортсмен одержал 21 победу в 21 поединке.
Бокс
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