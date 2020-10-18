Американский боксер Лопес победил украинца Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира

Боксер из США Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Он одержал победу над украинцем Василием Ломаченко в поединке за титулы по четырем версиям в легком весе.

23-летний американец очень эмоционально отпраздновал свою победу акробатическими трюками. 12-раундовый бой состоялся в субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе. Судьи единогласно присудили победу Лопесу. Американец был обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF), а 32-летний украинец владел чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). По результатам боя Лопес отобрал все три пояса у Ломаченко. Для спортсмена из США это уже 16-я победа в карьере. Ломаченко потерпел второе поражение при 14 выигранных поединках.