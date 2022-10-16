Американский боксер Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира | 360°

Все новости

Эксклюзив

16 октября 2022, 21:42

Труп нашли в шахте лифта жилого дома на востоке Москвы

Мир

16 октября 2022, 21:30

Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Реклама

Мир

16 октября 2022, 20:39

Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Спорт

16 октября 2022, 08:13

Американский боксер Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира

Американский боксер Хэйни победил Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Читать 360tv в

Американский боксер Девин Хэйни победил представителя Австралии Джорджа Камбососа — младшего и защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 61,23 килограммов.

Поединок состоялся в Мельбурне и прошел все 12 раундов, судьи единогласным решением отдали победу американцу со счетом 119-109, 118-110, 118-110.

Реклама

Для соперников это был второй очной бой, в июне Хэйни также победил Камбососа судейским решением.

Реклама

Хэйни защитил титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Для 23-летнего спортсмена это 29-я победа на профессиональном ринге, из них 15 он одержал досрочно.

Для 29-летнего Камбососа это второе поражение в карьере при 20 победах. С ноября 2021 года он владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO.

Также абсолютными чемпионами мира на данный момент являются мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг) и американец Джермелл Чарло (до 69,9 кг).

Бокс

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама