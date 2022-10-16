Американский боксер Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира | 360°

Спорт 16 октября 2022, 08:13 Поделиться Telegram

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Viber Американский боксер Девин Хэйни защитил звание абсолютного чемпиона мира Американский боксер Хэйни победил Камбососа и защитил звание абсолютного чемпиона мира РИА «Новости»

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Американский боксер Девин Хэйни победил представителя Австралии Джорджа Камбососа — младшего и защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 61,23 килограммов.

Поединок состоялся в Мельбурне и прошел все 12 раундов, судьи единогласным решением отдали победу американцу со счетом 119-109, 118-110, 118-110.

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Для соперников это был второй очной бой, в июне Хэйни также победил Камбососа судейским решением.

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Хэйни защитил титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Для 23-летнего спортсмена это 29-я победа на профессиональном ринге, из них 15 он одержал досрочно.

Для 29-летнего Камбососа это второе поражение в карьере при 20 победах. С ноября 2021 года он владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO.

Также абсолютными чемпионами мира на данный момент являются мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг) и американец Джермелл Чарло (до 69,9 кг).

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