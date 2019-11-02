  • Американский боец UFC высмеял Нурмагомедова

    02 ноября 2019, 21:21

    Александра Каширина

    Боец смешанного стиля Кевин Ли заявил, что его не впечатлил ролик, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов плывет против течения реки. Об этом сообщил сайт TMZ Sports.

    «Чувак будто бы тонул. Он сражался за собственную жизнь! Это выглядит бесполезно. Не производит на меня никакого впечатления», — сказал Кевин Ли.

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    Ли не скрывает, что давно хочет сразится на ринге с дагестанцем. «Я целюсь в Нурмагомедова очень давно. Кажется, я нащупал свой способ», — сообщил боец.

    Видео, на котором Хабиб Нурмагомедов плывет против течения ледяной реки в Дагестане, было опубликовано 15 октября.

    В октябре 27-летний Ли уже выражал желание встретиться с Нурмагомедовым в октагоне. Тогда он заметил, что его соотечественнику Тони Фергюсону, следующему противнику Нурмагомедова, придется непросто в поединке с россиянином.

    Кевин Ли одержал 17 побед и пять поражений в MMA.

    Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед. 7 сентября 2019 года Нурмагомедов взял верх над американским бойцом Дастином Порье.