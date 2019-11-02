Американский боец UFC высмеял Нурмагомедова

«Чувак будто бы тонул. Он сражался за собственную жизнь! Это выглядит бесполезно. Не производит на меня никакого впечатления», — сказал Кевин Ли.

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Ли не скрывает, что давно хочет сразится на ринге с дагестанцем. «Я целюсь в Нурмагомедова очень давно. Кажется, я нащупал свой способ», — сообщил боец.

Видео, на котором Хабиб Нурмагомедов плывет против течения ледяной реки в Дагестане, было опубликовано 15 октября.

В октябре 27-летний Ли уже выражал желание встретиться с Нурмагомедовым в октагоне. Тогда он заметил, что его соотечественнику Тони Фергюсону, следующему противнику Нурмагомедова, придется непросто в поединке с россиянином.

Кевин Ли одержал 17 побед и пять поражений в MMA.

Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед. 7 сентября 2019 года Нурмагомедов взял верх над американским бойцом Дастином Порье.