Американский боец UFC провел без поражений 13 боев подряд

Американский боец UFC Камару Усман провел 13 боев подряд без поражений, сообщили «Известия».

Последним соперником 33-летнего спортсмена стал бразильский боец Гилберт Бернс. Противостояние завершилось нокаутом Бернса в третьем раунде.

Помимо Усмана, 13 побед подряд одержали еще пятеро спортсменов. В их числе Жорж Сен-Пьер, Макс Холлоуэй, Джон Джонс и Деметриус Джонсон, а также российский борец Хабиб Нурмагомедов.

Возглавил рейтинг победителей бразильянец Андерсон Силве. В его послужном списке числится 16 побед подряд.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. Его последний бой состоялся в октябре 2020 года. Соперником Хабиба стал американец Джастин Гейджи. Нурмагомедов одержал победу со счетом в 29 баллов, после чего заявил об окончании карьеры в UFC.