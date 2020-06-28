Американский боец Порье выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье одолел новозеландца Дэна Хукера и стал победителем турнира UFC в Лас-Вегасе. После боя его отвезли в больницу.

Бойцы провели в октагоне все пять раундов. Порье одержал победу по очкам. Американец и новозеландец так побили друг друга, что оба после боя попали в больницу. За 25 минут они нанесли в общей сложности 572 удара, из них 308 значимых.

Порье признался, что бой был тяжелым, но он готов терпеть боль и трудности, потому что очень любит свою работу.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, который в начале сентября 2019 года в Абу-Даби досрочно победил Порье удушающим приемом, поздравил американца с победой.

«Поздравляю Дастина Порье. Отличный бой», — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Всего за свою профессиональную карьеру, которая началась в 2011 году, Порье одержал 26 побед и потерпел шесть поражений. После боя в Абу-Даби 31-летний американец лишился титула временного чемпиона лиги в легком весе.