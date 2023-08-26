Спорт 26 августа 2023, 20:45 Американский боец ММА нокаутировал «Корейского Зомби» в главном бою турнира UFC Боец ММА из США Холлоуэй взял верх над корейцем Чон Чхан Соном в бою UFC Freepik

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Американский боец ММА в полулегком весе Макс Холлоуэй одолел корейца Чон Чхан Сона на турнире промоушена в Сингапуре. Главный бой турнира UFC продлился до третьего раунда и закончился нокаутом.

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе в третьем раунде отправил в нокаут противника по прозвищу Корейский Зомби. В активе Холлоуэя 25 побед и семь поражений. Спортсмен из Южной Кореи победил 17 раз и проиграл восемь.

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик отправил в нокаут экс-представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Дацик одолел противника в первом раунде.

В титульном поединке на турнире UFC в Бостоне американский боец Шон О’Мэлли победил соотечественника Алджамейна Стерлинга в легчайшем весе. Бой завершился во втором раунде.