27 февраля 2023, 14:50
Американский боец Балогун перечислил свои сильные качества перед боем с Гассиевым
Американский боксер Майк Балогун в разговоре с «Известиями» перечислил свои сильные качества, которые помогут ему в бою с россиянином Муратом Гассиевым.
По словам бойца, он хорошо соображает на ринге. Кроме того, он может боксировать на цыпочках как Эвандер Холфилд.
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«У меня хорошая работа ног, я хорошо соображаю на ринге, у меня большая сила», — сообщил Балогун.
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Спортсмен добавил, что не боится выступать «под давлением».
Поединок между Балогуном и Гассиевым пройдет в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Спортсмены
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