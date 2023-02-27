Спорт 27 февраля 2023, 14:50 Американский боец Балогун перечислил свои сильные качества перед боем с Гассиевым

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Американский боксер Майк Балогун в разговоре с «Известиями» перечислил свои сильные качества, которые помогут ему в бою с россиянином Муратом Гассиевым.

По словам бойца, он хорошо соображает на ринге. Кроме того, он может боксировать на цыпочках как Эвандер Холфилд.

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«У меня хорошая работа ног, я хорошо соображаю на ринге, у меня большая сила», — сообщил Балогун.

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Спортсмен добавил, что не боится выступать «под давлением».

Поединок между Балогуном и Гассиевым пройдет в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».