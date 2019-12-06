Американские СМИ призвали допустить чистых российских спортсменов до соревнований
Аналитики американского издания The Washington Post пришли к выводу, что WADA (Всемирное антидопинговое агентство) следует допустить до соревнований тех российских спортсменов, которые не замешаны в допинговом скандале. Об этом сообщило «Утро.ру».
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По мнению авторов материала, Россия заслужила четырехлетнюю дисквалификацию от международных соревнований, поскольку она совершила «ужасное нарушение» и «оскорбила» тем самым мировое спортивное достижение. Однако, по словам журналистов, чистых российских спортсменов следует пожалеть и допустить их до участия в соревнованиях, но под нейтральным флагом и без гимна.
По данным издания, 9 декабря WADA решит, отстранять ли Россию от крупных международных спортивных соревнований на четыре года или нет. В частности, РФ может остаться без предстоящей Олимпиады, которая пройдет в 2020 году в Токио.