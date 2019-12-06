Американские СМИ призвали допустить чистых российских спортсменов до соревнований

МОК примет решение по России только после заключения WADA Подробнее

По мнению авторов материала, Россия заслужила четырехлетнюю дисквалификацию от международных соревнований, поскольку она совершила «ужасное нарушение» и «оскорбила» тем самым мировое спортивное достижение. Однако, по словам журналистов, чистых российских спортсменов следует пожалеть и допустить их до участия в соревнованиях, но под нейтральным флагом и без гимна.

По данным издания, 9 декабря WADA решит, отстранять ли Россию от крупных международных спортивных соревнований на четыре года или нет. В частности, РФ может остаться без предстоящей Олимпиады, которая пройдет в 2020 году в Токио.