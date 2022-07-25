Американская сборная по легкой атлетике выиграла общий медальный зачет на ЧМ-2022

Сборная США по легкой атлетике завоевала 13 золотых медалей на чемпионате мира, который проходил в штате Орегон. Об этом написала «Политика Сегодня».

Американские легкоатлеты выиграли общий медальный зачет. Также в их активе девять серебряных и 11 бронзовых наград. Сборная Эфиопии оказалась на втором месте. На их счету 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Спортсмены из Кении замкнули тройку лучших (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).