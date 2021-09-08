Американская сборная отстранила игрока «Ювентуса»

Полузащитника «Старой Синьоры» Уэстона Маккенни выгнали из сборной США из-за нарушения антиковидного протокола. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам инсайдера, Маккенни нарушил протокол дважды. Он без разрешения покинул «пузырь» сборной, а затем привел в расположение команды постороннего. В результате главный тренер Грегг Берхалтер решил отстранить игрока.

На 9 сентября намечен матч между США и Гондурасом в рамках отбора к чемпионату мира по футболу, который пройдет в следующем году.