Американская гимнастка умерла после падения с брусьев

Во время тренировки в университете Южного Коннектикута девушка попыталась выполнить сложный элемент, однако не успела схватиться за брусья и упала. С серьезным повреждением позвоночника Коулман доставили в больницу, где она скончалась через два дня.

20-летняя спортсменка была капитаном команды по гимнастике и участницей государственной программы подготовки олимпийских атлетов. Ее успехи отметила Федерация гимнастики США в прошлом году.

«Тренеры и преподаватели описывают Мелани как особенную молодую девушку, которая в равной степени добивалась успеха в классе и в зале, — рассказал Джо Бертолино, глава университета. — Наши глубочайшие соболезнования ее семье и друзьям».